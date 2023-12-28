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Участники «Маяковских чтений» получили до семи лет колонии

Суд в Москве приговорил участников «Маяковских чтений» к 5,5 и 7 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбу к 7 и 5,5 годам колонии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

27 декабря сторона обвинения потребовала отправить в колонию и оштрафовать на полмиллиона рублей Камардина и Штовбу по делу об экстремизме и «призывах к деятельности против безопасности государства».

Артема Камардина арестовали в сентябре 2022 года, свою вину тогда он не признал. После задержания ему назначали психиатрическую экспертизу.

По данным Shot, в прошлом Камардин уже был судим за хранение наркотиков.

«Маяковские чтения» — нетрадиционные чтения стихов у памятника поэту Владимиру Маяковскому в Москве, которые проходили до сентября 2022 года включительно, когда один из вечеров посвятили «антимобилизационным» стихам. После того, как присутствовавших у монумента участников чтений задержали и завели на них уголовные дела, «Маяковские чтения» приостановили свою деятельность.

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