Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

ТАСС: воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

close
100%
Depositphotos

Воздушную тревогу объявили сразу в пяти областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального украинского ресурса по оповещению населения.

По данным портала, сирены звучат в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях с 12:04 (13:04 мск). Кроме того, тревогу объявили в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.

Вчера одновременное объявление воздушной тревоги во всех регионах страны и на территории контролируемых Украиной частей Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ДНР последовало в 12:55 мск.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами