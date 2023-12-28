В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили сразу в пяти областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального украинского ресурса по оповещению населения.

По данным портала, сирены звучат в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Николаевской областях с 12:04 (13:04 мск). Кроме того, тревогу объявили в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.

Вчера одновременное объявление воздушной тревоги во всех регионах страны и на территории контролируемых Украиной частей Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ДНР последовало в 12:55 мск.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне.