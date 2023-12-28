Девятиклассник готовил нападение на школу в Подмосковье

В подмосковном Егорьевске по подозрению в подготовке нападения на школу задержан подросток, 15-летний мальчик собирался расправиться с одноклассниками с помощью огнестрельного оружия. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Shot, девятиклассник из Егорьевска готовил нападение на школу № 5, он пытался купить огнестрельное оружие и состоял в переписке с кураторами, которые координировали его действия и обсуждали детали будущей расправы.

В телефоне подростка нашли сообщения от неизвестных, которые советовали ему, как купить огнестрел, где его хранить и как непосредственно совершать нападение.

Возбуждено два уголовных дела, школьник уже достиг возраста уголовной ответственности, ему может грозит длительное заключение.

Ранее в Ставропольском крае неизвестные предложили подростку взорвать школу.