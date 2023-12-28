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Член РОЦИТ назвал важным ограничение работы VPN-сервисов в 2023 году

Вадим Виноградов: важно расширение полномочий РКН в борьбе с VPN-сервисами

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Depositphotos

VPN-сервисы несут в себе множество рисков. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин.

По его словам, к самым очевидным относятся заражение вирусом, кража персональных данных, утечки, отсутствие шифрования и т.д. Также он отметил, что есть ряд менее заметных, но при этом довольно опасных угроз.

«Среди них – ботнет, это такая компьютерная сеть, в которой каждое устройство с доступом в интернет заражено вредоносной программой и управляется специальным бот-мастером. Ботнеты, как правило, создаются и используются для вымогательства денежных средств, кражи персональных данных, майнинга», — сказал Лашин.

Эксперт рассказал, что на сегодняшний день это является достаточно прибыльным бизнесом для хакеров.

«Пользователь зачастую даже не догадывается, что стал частью ботнета. Только глубокий анализ и тестирование программного обеспечения специалистами может дать точный ответ. В целом VPN-сервисы неоднократно доказывали свою небезопасность. Поэтому во избежание каких-либо рисков проще отказаться от использования VPN в принципе», — считает Лашин.

В свою очередь, декан института права ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов отметил, что одной из основных статей дохода VPN-сервисов является сбор информации о пользователе. По его словам, именно за счет продажи личных данных пользователей третьим лицам подобные приложения и существуют.

«Как результат, наименьшее из зол, которое может ждать человека – это многочисленные спам-рассылки и звонки. В противном случае, с учетом собираемых данных, пользователь может попасть и под прицел мошенников. Поэтому ограничение их работы в этом году – абсолютно логичный шаг», — сказал Виноградов.

При этом он подчеркнул, что важно и расширение полномочий Роскомнадзора в этой сфере.

«Речь идет о праве блокировать VPN-сервисы, что и происходит на регулярной основе, кроме того - право ограничивать поисковую выдачу предоставляющих доступ к запрещенным сайтам VPN», — заключил эксперт.

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