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В Варшаве толпы украинцев на фоне планов о мобилизации встали в очереди за паспортами

Журналист Бородовой заявил об очередях украинцев в Варшаве, получающих паспорта

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В польской столице толпы граждан Украины выстроились за получением документов. Об этом главный редактор украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой сообщил в социальной сети X.

На фото и видео, размещенном Бородовым, видны преимущественно мужчины, стоящие в большой очереди в одном из торговых центров Варшавы возле паспортного сервиса, относящегося к государственной миграционной службе Украины.

Журналист пояснил, что очередь стоит за получением украинских паспортов и задался вопросом, не вызвал ли новый законопроект о мобилизации на Украине панику в Варшаве.

По предположению комментаторов, украинские граждане, находящиеся за рубежом, начали оформлять действительные в течение 10 лет новые паспорта, боясь, что в случае принятия на Украине нового закона о мобилизации уклонисты больше не смогут обновлять документы.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что законопроект о мобилизации на Украине в случае его принятия приведет к массовому исходу жителей страны.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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