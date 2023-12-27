«Лучше бы я родила снова»: женщина услышала треск в ухе и нашла там живого паука

Британка услышала треск в ухе и обнаружила внутри живого паука. Об этом пишет The Sun.

Мать троих детей Люси Уайлд из Манчестера услышала треск в правом ухе и с помощью камеры Smartbud разглядела там паука.

«На камере он выглядел огромным. Он был размером с ноготь моего мизинца. Я закричала», — рассказала женщина.

Она стала бить себя по голове, использовала горячее масло и обратилась к своему партнеру, пытаясь избавиться от паука. Через несколько дней британка попала к врачу, так как ухо продолжало кровоточить. Ей назначили антибиотики, но когда дома женщина вставила в ухо ватную палочку, та оказалась черной. После этого врач удалил паучье гнездо из ее ушного канала медицинским отсасывателем.

«Я провела свой 30-й день рождения в больнице. И все это из-за маленького паука. Лучше бы я родила снова», — заявила Люси впоследствии.

Она до сих пор использует ушные капли и признается, что спустя месяц после этого испытания все еще не чувствует себя собой.

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