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Россияне вызвали полицейских ради шутки и покусали их

В ЯНАО семейная пара напала на полицейских и покусала их

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Shutterstock

В ЯНАО супругов задержали за сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщает управление СК по региону.

Инцидент произошел в городе Лабытнанги. Местная жительница сообщила в полицию, что в отношении нее совершают «противоправные действия».

Когда сотрудники МВД прибыли на место, они заметили компанию, выпившую большое количество алкоголя. Сама вызвавшая полицейских женщина заявила, что пошутила.

Правоохранители хотели задержать супругов, но мужчина несколько раз укусил сотрудников, его супруга ударила ногой одного из них.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее мужчина избил жену и откусил ей нос во время ссоры из-за приданого.

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