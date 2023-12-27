Путин призвал совершенствовать механизмы оплаты труда педагогов

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника заявил, что вопрос оплаты труда педагогов является важнейшим, передает РИА Новости.

Президент напомнил, что в 2012 году принималось решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе.

«Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда, вместе с тем нужно совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов», — сказал он.

Глава государства добавил, что необходимо увеличить доходы учителей в тех регионах, где они существенно ниже, чем в среднем по стране. По его словам, учительский труд должен оплачиваться по единым и прозрачным правилам.

Также Путин отметил, что между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, а также растет дефицит педагогических кадров.

До этого генеральный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин заявил, что сегодня у жителей России нет запроса на политические эксперименты, они хотят стабильности и развития.

Ранее россиянам рассказали, кому повысят зарплату с 1 января.