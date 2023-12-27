Ленинградский зоопарк рассказал о работе в новогодние каникулы

Ленинградский зоопарк будет открыт со 2 января. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Уточняется также, что увидеться с животными можно будет и 31 декабря, однако только до 15:00. Кассы будут работать до 14:00.

Со 2 по 8 января в зоопарке состоится образовательное мероприятие «Спортивный зоопарк». Чтобы принять участие, достаточно приобрести входной билет.

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