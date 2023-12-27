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Ленинградский зоопарк рассказал о работе в новогодние каникулы

Ленинградский зоопарк начнет работать со 2 января

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Ленинградский зоопарк будет открыт со 2 января. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Уточняется также, что увидеться с животными можно будет и 31 декабря, однако только до 15:00. Кассы будут работать до 14:00.

Со 2 по 8 января в зоопарке состоится образовательное мероприятие «Спортивный зоопарк». Чтобы принять участие, достаточно приобрести входной билет.

До этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что городские власти рассматривают возможность отмены новогоднего салюта.

Согласно исследованию, проведенному сервисом «Яндекс.Путешествия», наибольшее число бронирований отелей по России туристы в 2023 году сделали в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В список наиболее популярных городов также вошли Воронеж и Анапа.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, куда продаются самые дешевые авиабилеты на новогодние праздники.

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