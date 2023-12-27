На Украине заочно приговорили Пушилина к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам тюрьмы, сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, что Пушилина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в коллаборационной деятельности. Подчеркивается, что обвинение было предъявлено из-за того, что по его распоряжению в республике был проведен референдум о присоединении к России.

В июле СБУ заочно предъявила обвинения бывшим депутатам Верховной рады Украины от «Партии регионов» Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову.

1 марта в офисе генерального прокурора Украины заявили, что врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого будут судить по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и в коллаборационизме.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения 16 представителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в проведении референдумов и коллаборационизме.