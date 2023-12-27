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Россиян предупредили о заразности коронавируса JN.1

Иммунолог Крючков: вариант коронавируса JN.1 отличается большей заразностью

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Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Уже выявленный в России вариант коронавируса JN.1 отличается большей заразностью, в результате чего его распространенность может вырасти. Об этом иммунолог Николай Крючков рассказал в интервью Lenta.ru.

«JN.1 (…) не сильно отличается от своего предшественника, но определенные изменения все же есть. Вероятнее всего, JN.1 наиболее перспективен в плане доминирования», — сказал Крючков.

По его словам, этот вариант вируса COVID-19 уже несколько месяцев распространяется в разных странах, он выявлен и в России, но пока в минимальных количествах.

От предыдущего подвида коронавируса «пирола» JN.1 отличается большей вирулентностью, то есть способностью вызывать заболевание.

23 декабря ВОЗ призвала усилить меры безопасности из-за нового варианта коронавируса JN.1.

25 декабря в Москве рассказали о ситуации с заболеваемостью гриппом и COVID-19.

Ранее в петербургском госпитале закончились места для больных COVID-19.

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