Россиян предупредили о заразности коронавируса JN.1

Уже выявленный в России вариант коронавируса JN.1 отличается большей заразностью, в результате чего его распространенность может вырасти. Об этом иммунолог Николай Крючков рассказал в интервью Lenta.ru.

«JN.1 (…) не сильно отличается от своего предшественника, но определенные изменения все же есть. Вероятнее всего, JN.1 наиболее перспективен в плане доминирования», — сказал Крючков.

По его словам, этот вариант вируса COVID-19 уже несколько месяцев распространяется в разных странах, он выявлен и в России, но пока в минимальных количествах.

От предыдущего подвида коронавируса «пирола» JN.1 отличается большей вирулентностью, то есть способностью вызывать заболевание.

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