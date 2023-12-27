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Опрос: половина россиян верят в новогоднее чудо

В России 50% граждан верят в новогодние чудеса

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50% россиян верят в новогодние чудеса, а 49% вспоминают, как в детстве родители создавали для них волшебную атмосферу. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование, проведенное Mediacom.Expert и институтом общественного мнения Anketolog.ru. Опрос проведен среди граждан старше 18 лет.

Выяснилось, что 91% жителей страны празднуют Новый год, а оставшиеся 9% ложатся спать. 83% респондентов наряжают елку, 34% — сервируют стол самой красивой посудой, 54% — планируют посмотреть праздничное шоу по телевизору.

Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» до этого выяснили, что около 44% россиян планируют потратить на подготовку к Новому году не более 10 тыс. рублей.

Еще 24% россиян выделят на новогоднюю атрибутику и сюрпризы для близких от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. 27% респондентов готовы вложить в создание праздничной атмосферы дома и подарки от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Ранее россияне назвали самые надоевшие новогодние блюда.

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