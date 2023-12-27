Россияне назвали самые надоевшие новогодние блюда

Салат оливье возглавил рейтинг надоевших россиянам новогодних блюд. Об этом говорится в исследовании, которое провели Одноклассники и Lady Mail.ru.

В опросе приняли участие более 7 тысяч пользователей по всей России. 16% респондентов заявили, что больше всего им надоел именно салат оливье.

13% проголосовали за крабовый салат, 7% — за селедку под шубой. Кроме того, 6% пользователей надоела курица с картошкой, приготовленные в духовке, а еще 6% устали от бутербродов со шпротами.

Впрочем, оливье возглавил и список самых любимых новогодних блюд, его выбрали 26% опрошенных. В топ-5 также вошли селедка под шубой (19%), бутерброды с красной икрой (15%), холодец (8%) и бутерброды с красной рыбой (8%).

Аналитики ОК также изучили темы, которые сильнее всего интересуют пользователей в преддверии Нового года. Самой волнующей темой в сервисе «Увлечения» стала подготовка новогоднего стала. В частности, люди интересовались приготовлением закусок, оливье и других салатов, десертов.

До этого Центр стратегических разработок (ЦСР) выяснил, что оливье с колбасой в этом году обойдется россиянам в среднем в 205 руб., что на 8,7% дороже, чем годом ранее.

Тем временем стало известно об опасном свойстве оливье. По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, оливье может быть опасным для аллергиков. А еще популярное блюдо опасно для граждан с повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее президент России Владимир Путин отшутился после вопроса о выборе между селедкой под шубой и оливье.