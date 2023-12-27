Россиянам рассказали, как правильно выбирать свежую и замороженную рыбу

При покупке свежей рыбы рекомендуется делать выбор в пользу плотной, упругой тушки, на которой при надавливании не остается вмятин. Если тушка мягкая, то это признак того, что ее уже замораживали, а затем размораживали, пытаясь выдать за свежую, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Также следует обращать внимание на чешую рыбы — она должна быть блестящей и переливаться на свету. Мутная и отпадающая чешуя говорят о том, что рыба несвежая. Глаза тоже должны быть чистыми и прозрачными, с черным зрачком. Мутные глаза — признак несвежести.

При разделке свежая рыба выделяет кровь. Если крови нет, то за свежую рыбу продавец выдал размороженную. Кроме того, следует ориентироваться на запах.

При покупке замороженной рыбы нужно смотреть на хвост и плавники, которые должны быть целыми, так как их повреждение говорит о нарушениях при хранении и транспортировке. Брюхо рыбы должно быть желтоватым, а сама поверхность тушки — ровной, без вмятин и пятен. Специалисты рекомендуют не покупать замороженную рыбу в перекрученном виде или застывшую в неестественной форме.

При выборе рыбного филе или морепродуктов нужно делать выбор в пользу товара, на котором меньше корка льда. В противном случае после разморозки филе превратится в водянистую массу.

Напомним, также эксперты рекомендуют при покупке красной рыбы обратить внимание на ее цвет, плотность мышечной ткани и наличие повреждений. Не допускаются расслоение и дряблость, мышечная ткань должна быть умеренно плотной.

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