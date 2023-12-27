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Главу предприятия по производству вакцин от ковида арестовали по подозрению во взятке

Главу предприятия по производству вакцин от ковида арестовали за взятку в 19 млн рублей

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Замоскворецкий суд арестовал главу ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в суде.

На предприятии делали вакцину от коронавируса «Конвасэл», пояснило издание.

В суде добавили, что по делу также проходит сообщник Маковского — безработный житель Иркутска Игорь Рудых, у которого есть непогашенная судимость. Ему предъявили обвинение за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, Маковский пытался получить через Рудых от генерального директора «Русбиофарм» Сергея Иссерса взятку за продление договоров между этой компанией и СПбНИИВС. Согласно договоренностям, Иссерс должен был помогать продолжать поставки вакцины «Конвасэл».

Иссерс обратился в полицию, где рассказал о договоре. После этого он уже под наблюдением правоохранителей передал часть взятки Рудых, а также муляжи денег на сумму 7,9 млн рублей. Всего подельники рассчитывали получить у Иссерса 19,2 млн рублей.

Рудых и Маковского задержали, однако оба возражали против ареста. В итоге суд постановил заключить Маковского под стражу до 20 февраля 2024 года.

Ранее экс-адвоката Фургала Довгия заочно арестовали в Москве по делу о мошенничестве.

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