Россияне в новогодние праздники не теряют интереса к новостям

Около 95% россиян продолжают читать новости в новогодние праздники, причем половина из них делает это в том же объеме, что и обычно — такие данные были получены в ходе онлайн-опроса, проведенного агентством Win2Win Communications с помощью сервиса «Яндекс.Взгляд», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В прежнем режиме просматривают новости в дни новогодних каникул около половины опрошенных — 47,5%, а еще 4,5% сообщили, что читают новости в праздники даже чаще, потому что у них появляется больше свободного времени. 6,5% опрошенных отрываются от новостных лент только в первые праздничные дни, но к концу каникул возвращаются к прежнему графику. 28,5% читают на протяжении всех каникул, но в чуть меньшем объеме, а еще 8,5% обращаются к новостям лишь изредка. Только 4,5% респондентов заявили, что вообще не читают новости в новогодние каникулы.

При этом каналы, по которым респонденты получают новости, в праздники остаются прежними. Около 45% предпочитают Telegram-каналы и соцсети, чуть менее 30% — онлайн-сми, а чуть менее 20% — телевидение. При этом пропорция получилась примерно одинаковой и для выходных, и для обычных дней.

Если говорить о темах, то в новогодние праздники россиян больше всего интересуют отечественные новости из разных сфер жизни: такой ответ дали 65% опрошенных. 15% уделяют внимание политической информации и от 2 до 4% приходятся на спорт, культуру, экономику, зарубежные новости и другие рубрики. Интересно, что при ответе на вопрос «Каких тем вы стараетесь избегать в праздники», около половины респондентов ответили, что не избегают никакой тематики. Самой «непраздничной» темой оказалась политика: в выходные ее обходят стороной 25% опрошенных.

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