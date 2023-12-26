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В Екатеринбурге 13-летняя девочка пострадала при пожаре в ТЦ

В Екатеринбурге во время пожара в ТЦ «Парк-Хаус» пострадал ребенок

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Depositphotos

В Екатеринбурге 13-летний ребенок попал в больницу после пожара в ТЦ «Парк-Хаус». Об этом сообщает Прокуратура региона.

Девочку госпитализировали с признаками отравления продуктами горения. На данный момент медики проводят все необходимые обследования в медучреждении.

Во время пожара в комплексе эвакуировали 150 человек, среди них 15 были несовершеннолетними.

На данный момент точная причина возгорания неизвестна. Одной из вероятных причин является замыкание электропроводки.

Представители прокуратуры обратили внимание на инцидент. Сотрудники ведомства организовали проверку. Им предстоит выяснить, соблюдались ли в комплексе положения закона о безопасности жизни и здоровья.

Ранее в Чувашии КамАЗ наехал на десятилетнюю школьницу.

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