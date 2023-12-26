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Суд заочно арестовал экс-главу ГСУ СК России Довгия

Бывшего главу ГСУ СК РФ Дмитрия Довгия заочно арестовали по делу о мошенничестве

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Юрий Машков/ТАСС

Бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Дмитрия Довгия заочно арестовали в Москве по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере)», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах отметили, что такая мера пресечения будет действовать два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

В Басманном суде ТАСС подтвердили заочный арест Дмитрия Довгия, но другую информацию раскрывать не стали. По сообщениям нескольких средств массовой информации, Довгий покинул Россию и сейчас находится в Израиле.

Дмитрия Довгия в 2009 году приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 800 тыс. руб. за получение взятки в размере €750 тыс. В апреле 2014 года он вышел на свободу по УДО и решил стать адвокатом. В ноябре текущего года появилась информация, что Довгий стал фигурантом нового уголовного дела.

До этого бывшего заместителя главы администрации Можгинского района в Удмуртии осудили за взятку.

Ранее мэра Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки.

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