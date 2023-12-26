Подмосковные врачи удалили женщине опухоль почки размером более двух третей органа

В Подмосковье врачи спасли пациентку с гигантской опухолью. Об этом сообщает Минздрав региона.

Пациентка пожаловалась на боли в поясничной области. Во время исследований у женщины обнаружили крупное новообразование по контуру правой почки. Впоследствии выяснилось, что опухоль была доброкачественной.

«Образование размером около восьми сантиметров составляло больше двух третей длины почки, что встречается крайне редко», – поделился заведующий отделением урологии Люберецкой областной больницы Павел Никифоров.

По словам специалистов, женщине повезло, так как опухоль обнаружили своевременно, и медики смогли сохранить орган.

На данный момент жизни пациентки ничего не угрожает.

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