Бастрыкин запросил доклад о разрушающемся историческом здании в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился предоставить доклад об итогах проверки по делу, касающемуся ветхого исторического дома на Васильевском острове, жители которого находятся под угрозой из-за возможного разрушения здания. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

По информации издания, жильцы дома обращались по этому поводу в местные органы власти, однако не добились желаемого результата. Следственными органами проводилась процессуальная проверка. В уголовном деле при этом было отказано.

Теперь глава ведомства ждет от исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу доклада насчет установленных в ходе проверки обстоятельств и оснований принятого ранее решения.

Напомним, в ночь на 20 декабря на Гороховой улице в Санкт-Петербурге обрушился старинный жилой дом. Зданию 138 лет, его построили в 1885 году. Когда-то это был доходный дом (многоквартирный дом, который изначально строили под сдачу жилья). В 1904 году постройку перестраивали.

Ранее в Астрахани обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома.