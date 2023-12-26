Медработники разгромили приемный покой курганской больницы во время корпоратива

Сотрудники Курганской больницы устроили драку на рабочем месте после новогоднего корпоратива. Об этом сообщает Ura.ru.

В рабочем поселке Мишкино Курганской области медработники устроили драку и разгромили приемный покой больницы. Инцидент произошел во время новогоднего корпоратива организации.

По данным Ura.ru свидетелями драки стали многочисленные пациенты медицинского учреждения, очевидцы сняли на видео кровоподтеки на полу и стенах в приемном покое и сообщили, что один из сотрудников больницы набросился на другого с палкой.

В департаменте здравоохранения Курганской области сообщили, что оба сотрудника технической службы больницы, устроившие потасовку уволены. Руководство медицинского учреждения обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее главный врач российской больницы сломал челюсть посетителю.