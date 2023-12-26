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Дело о пытках в саратовской тюремной больнице передали в Мособлсуд

Дело о пытках в саратовской больнице ФСИН направили в Московский облсуд

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове изменил подсудность рассмотрения дела о пытках в туберкулезной тюремной больнице регионального УФСИН. Об этом сообщила пресс-служба суда в Саратове, передает ТАСС.

«Уголовное дело в отношении обвиняемых передано для рассмотрения в Московский областной суд», — уточнили в сообщении.

Всего в деле восемь обвиняемых. В их числе: экс-начальник лечебного учреждения Павел Гаценко, бывший руководитель отдела безопасности больницы Сергей Мальцев и несколько осужденных. Срок их нахождения под стражей продлили до 5 июня.

О передаче дела в Мособлсуд попросил прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, отметив возможное наличие у обвиняемых связей с правоохранителями региона. Еще одним фактом в пользу изменения подсудности рассмотрения дела стало то, что большая часть потерпевших, свидетелей и защитников проживает в Подмосковье.

До этого в Генпрокуратуре рассказали о ходе расследования пыток в тюремной больнице.

Ранее экс-начальника тюремной больницы в Саратове арестовали по делу о пытках заключенных.

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