В московском ЦУМе отключили свет

В московском ЦУМе отключили электричество. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москвач».

Очевидцы поделились кадрами из торгового центра. Они сообщили, что посетителей пришлось эвакуировать.

До этого сообщалось, что в аэропорту Домодедово произошло отключение энергии. В пресс-службе столичного аэропорта заявили, что это не повлияло на работу авиагавани, он продолжал бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании.

Массовое отключение электричества ранее стало причиной введения режима ЧС в Ростовской области. Около 150 тысяч в разных населенных пунктах: в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах оставались без света. Для устранения последствий аварии «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго» задействовали 160 бригад в составе 497 человек и 202 единицы техники.

Ранее в Дагестане устранили последствия аварийного отключения электроснабжения.