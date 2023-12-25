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В московском ЦУМе отключили свет

Московский ЦУМ эвакуировали после отключения света

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Светлана Шевченко/РИА Новости

В московском ЦУМе отключили электричество. Об этом сообщили в Telegram-канале «Москвач».

Очевидцы поделились кадрами из торгового центра. Они сообщили, что посетителей пришлось эвакуировать.

До этого сообщалось, что в аэропорту Домодедово произошло отключение энергии. В пресс-службе столичного аэропорта заявили, что это не повлияло на работу авиагавани, он продолжал бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании.

Массовое отключение электричества ранее стало причиной введения режима ЧС в Ростовской области. Около 150 тысяч в разных населенных пунктах: в Ростове-на-Дону, Таганроге, Неклиновском, Азовском, Каменском районах оставались без света. Для устранения последствий аварии «Ростовэнерго» и АО «Донэнерго» задействовали 160 бригад в составе 497 человек и 202 единицы техники.

Ранее в Дагестане устранили последствия аварийного отключения электроснабжения.

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