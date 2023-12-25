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Россия с начала года экспортировала продовольствие на $43 млрд

Минсельхоз: Россия в 2023 году экспортировала продовольствие на $43 млрд

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Россия с начала 2023 года экспортировала продовольствие на $43 млрд. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в интервью kp.ru.

«В этом году российский аграрный экспорт активно растет, хотя многие западные страны пытаются вставлять палки в колеса нашей внешней торговле. С начала года мы уже реализовали продовольствие на $43 млрд. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал он.

Наибольшая часть экспорта пришлась на зерно — около 38%. Россия сохранила лидерство в мире по поставкам пшеницы. Патрушев добавил, что с учетом динамики, высокий показатель экспорта должен сохраниться и в следующем году.

По его словам, приоритетом России в сложившихся условиях является развитие торговли с дружественными странами. В 2021 году на эти страны приходилось 73% продукции российского АПК, то в нынешнем — 87%.

В середине декабря правительство России выделило почти 8 млрд рублей на создание и модернизацию сельскохозяйственных предприятий.

Позже в российском МИД заявили о готовности к расширению поставок зерна в Тунис.

Ранее Росстат назвал объем урожая зерна в РФ за 2023 год.

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