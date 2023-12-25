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В Херсоне произошли несколько взрывов

Мрочко: в подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

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РИА Новости

Взрывы произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей. Об этом сообщил руководитель назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко, опубликовав соответствующее заявление в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения граждан, в настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога. Речь идет о части Херсонской области, подконтрольной украинскому правительству.

«В Херсоне раздаются взрывы», — указал Мрочко.

Дополнительная информация о ситуации в городе к текущему моменту не поступала. В том числе глава местной администрации не стал уточнять количество взрывов и районы, где они произошли.

Утром 25 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В 11:31 мск сирены сработали в Киеве, после чего в течение нескольких минут о возможной опасности предупредили жителей остальных регионов страны.

До этого появилась информация о повреждении объекта припортовой инфраструктуры в Одесской области. Как рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк, постройка получила повреждения из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее на Украине сообщили об эвакуации жителей 19 населенных пунктов в одном из регионов.

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