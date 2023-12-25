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«Единая Россия» поздравит участников ВОВ с Новым годом

Более 12,5 тыс. участников ВОВ получат новогодние подарки от «Единой России»

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Depositphotos

«Единая Россия» проведет традиционную акцию «С Новым годом, ветеран», сообщил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Традиционно из года в год вместе с движением «Волонтеры Победы» мы проводим эту добрую и значимую акцию. Во всех регионах России, это касается и новых территорий – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, ставших частью нашей огромной Родины, фронтовики получат поздравления и новогодние подарки из рук представителей нашей партии, депутатов от «Единой России» различного уровня и волонтеров», — отметил он.

По словам председателя «Волонтеров Победы», руководителя Центрального совета сторонников «Единой России» Ольги Занко, волонтеры постоянно оказывают поддержку ветеранам.

«Новый год — время, когда собираются самые близкие. За годы заботы о ветеранах у нас установились теплые, дружеские отношения. И важно отметить, что мы помогаем не только на Новый год или День Победы. Это системная постоянная поддержка в разных форматах. Для этого за ветеранами закреплены персонально волонтеры и члены партии», — сказала она.

Занко добавила, что с начала совместного проекта «Волонтеры Победы» помогли 52 тыс. ветеранов.

«Сегодня, к сожалению, их осталось чуть более 12,5 тысячи. Из них 551 человек проживают на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. И каждому из них важно наше внимание», — сказала она.

Акция «С Новым годом, ветеран» пройдет с 25 декабря по 7 января.

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