Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Рособрнадзоре посоветовали не ждать изменений в ЕГЭ в ближайшие годы

Музаев: Глобальных изменений ЕГЭ в ближайшие годы ждать не нужно

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие годы не стоит ждать глобальных изменений в ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Музаева, есть изменения, о которых сообщается ежегодно 1 сентября.

«Мы сейчас глобально в ближайшие годы точно менять не собираемся. А тонкие настройки, которые у нас есть, мы честно, всегда до 1 сентября нового учебного года всем озвучиваем», — пояснил чиновник.

До этого Музаев говорил, что действующие меры для выпускников, нарушающих правила сдачи ЕГЭ, очень мягкие.

В качестве стран со строгими мерами в отношении списывающих глава Рособрнадзора привел Францию и Китай. В первой удаление с экзаменов за телефон или бумажную шпаргалку влечет запрет на пересдачу на четыре года, во второй — полный запрет пересдачи выпускного когда-либо.

Также Музаев прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова разрешить удаленным с экзамена выпускникам пересдавать ЕГЭ не через год, а перед началом учебного года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в Херсонской и Запорожской областях продлят период без обязательного ЕГЭ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами