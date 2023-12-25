В Рособрнадзоре посоветовали не ждать изменений в ЕГЭ в ближайшие годы

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в ближайшие годы не стоит ждать глобальных изменений в ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Музаева, есть изменения, о которых сообщается ежегодно 1 сентября.
«Мы сейчас глобально в ближайшие годы точно менять не собираемся. А тонкие настройки, которые у нас есть, мы честно, всегда до 1 сентября нового учебного года всем озвучиваем», — пояснил чиновник.
До этого Музаев говорил, что действующие меры для выпускников, нарушающих правила сдачи ЕГЭ, очень мягкие.
В качестве стран со строгими мерами в отношении списывающих глава Рособрнадзора привел Францию и Китай. В первой удаление с экзаменов за телефон или бумажную шпаргалку влечет запрет на пересдачу на четыре года, во второй — полный запрет пересдачи выпускного когда-либо.
Также Музаев прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова разрешить удаленным с экзамена выпускникам пересдавать ЕГЭ не через год, а перед началом учебного года.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в Херсонской и Запорожской областях продлят период без обязательного ЕГЭ.