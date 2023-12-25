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Эксперт по туризму рассказал, где отдохнуть в России на Новый год

Эксперт по туризму Бандурин: на Алтае и в Сибири можно отдохнуть на Новый год

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Depositphotos

Россияне могут выбрать традиционные направления с необычной природой для отдыха на новогодние праздники, к которым относятся Урал, Сибирь, Белокуриха, Алтай. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по туризму Александр Бандурин.

«Если мы говорим о новых местах, то они, как правило, не предназначены для цивилизованного отдыха. Это дикая природа, интересные природные явления. Например, люди едут смотреть северное сияние на северное побережье России: Баренцево море, Белое море, где практически отсутствует классическая туристская инфраструктура с гостиницами, большим количеством зон отдыха», — добавил эксперт.

При этом самыми популярным направлениями у жителей России традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань, к ним также добавился Екатеринбург, отметил Бандурин.

Исследование сервиса Ostrovok.ru до этого показало, что в предстоящие новогодние каникулы большинство жителей России планируют путешествия по стране. Так, на период с 23 декабря по 14 января гостиничные номера в российских городах бронируют 85% туристов, а за рубежом – только 15%.

Ранее были названы семь мест в России для путешествия за зимней сказкой.

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