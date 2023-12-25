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Названы города с самой дешевой арендой жилья на Новый год

«Суточно.ру»: Дербент стал городом с самой недорогой арендой жилья на Новый год

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Pexels

Посуточная аренда жилья в Дербенте в республике Дагестан на Новый год оказалась самой доступной среди всех регионов России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Согласно данным портала, стоимость аренды жилья в Дербенте на сутки на январские каникулы составляет 3 082 рубля. По сравнению с прошлогодними праздниками, средняя цена здесь выросла на 12%.

Гендиректор портала «Суточно.ру» Юрий Кузнецов пояснил, что Дербент уже второй год подряд сохраняет популярность у туристов как место отдыха на длинные январские выходные. Он отметил, что цены на посуточную аренду остаются сравнительно невысокими даже на новогодние праздники.

Помимо Дербента, в тройку лидеров по самой дешевой аренде жилья на Новый год вошли Ижевск и Чебоксары. В первом стоимость аренды на каникулы составила 3 097 рублей, а во втором — 3 360 рублей.

По данным сервиса, лидерами по числу именно бронирований на новогодние праздники в России стали Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск, Сириус и Петрозаводск.

Ранее россияне рассказали, какие желания они загадают в новогоднюю ночь.

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