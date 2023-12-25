Ожоги лица и слизистых получили 15 посетителей алтайского кафе

СК Алтайского края возбудил уголовное дело после травмирования посетителей кафе в Заринске из-за включенной в помещении кварцевой лампы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в одном из кафе в Заринске, после посещения заведения общепита в медицинские учреждения обратились 15 человек, четверо из которых несовершеннолетние. У пострадавших диагностированы ожоги лица и слизистых оболочек.

Как установили следователи, в банкетном зале кафе, в котором находились люди, были включены кварцевые лампы.

По сообщению регионального Минздрава, госпитализация не потребовалась никому из пострадавших. Пациенты были осмотрены, им даны рекомендации по лечению. Возбуждено уголовное дело.

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