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Ожоги лица и слизистых получили 15 посетителей алтайского кафе

На Алтае 15 посетителей кафе получили ожоги от кварцевой лампы

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FotograFFF/Shutterstock

СК Алтайского края возбудил уголовное дело после травмирования посетителей кафе в Заринске из-за включенной в помещении кварцевой лампы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в одном из кафе в Заринске, после посещения заведения общепита в медицинские учреждения обратились 15 человек, четверо из которых несовершеннолетние. У пострадавших диагностированы ожоги лица и слизистых оболочек.

Как установили следователи, в банкетном зале кафе, в котором находились люди, были включены кварцевые лампы.

По сообщению регионального Минздрава, госпитализация не потребовалась никому из пострадавших. Пациенты были осмотрены, им даны рекомендации по лечению. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ребенок получил сильный ожог на шоу мыльных пузырей.

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