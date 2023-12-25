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Стало известно об использовании калькуляторов на ЕГЭ по математике

Музаев: на ЕГЭ по математике не разрешат пользоваться калькуляторами

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Выпускникам российских школ не будут разрешать пользоваться калькулятором на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, сейчас по каждому предмету есть большое количество утвержденных и разрешенных справочных материалов, которыми можно пользоваться на экзаменах не только по математике, но по всем предметам», — сказал Музаев.

Он заверил, что разработкой и утверждением заданий ЕГЭ, а также справочных материалов, которые допускают к экзаменам, занимаются специалисты. Эксперты изучают опыт страны, анализируют динамику развития той или иной дисциплины и пытаются улучшить качество образования.

Однако в следующем году калькулятором разрешили пользоваться на Основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике. Демоверсию экзамена опубликовали на сайте ФИПИ в ноябре 2023 года.

Музаев добавил, что сейчас ЕГЭ проходит объективно и отсутствуют утечки, поэтому отменять его нет смысла. Он отметил, что сильных замечаний нет даже от тех, кто терпеть не может экзамен.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о числе заданий в ЕГЭ об СВО.

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