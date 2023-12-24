В Рособрнадзоре не исключили появления ЕГЭ по «Основам безопасности и защиты Родины»

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что там готовы разработать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новому предмету «Основы безопасности и защиты Родины» при такой необходимости.

По его словам, для начала нужен образовательный стандарт, учебник и программа.

«В первую очередь это вузы министерства обороны, министерства просвещения. Если они совместно после выполненной работы по разработке стандарта, учебника и программы придут к выводу, что нужен экзамен, и вузы его готовы учитывать, то мы готовы его разработать и включить в линейку ЕГЭ», — сказал он.

Он отметил, что для этого нужен смысл такого экзамена для выпускника и подчеркнул, что пока обращений в Рособрнадзор создать его не поступало.

Также Музаев заявил, что число заданий по темам специальной военной операции (СВО) и вхождения в состав России новых субъектов в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в будущем будет увеличиваться.

Кроме того, он рассказал, что новая модель высшего образования в России, которая заработает во всех вузах в 2025 году, не предполагает внесения изменений в формат единого государственного экзамена.

Ранее стало известно, что две трети российских школьников проведут новогодние каникулы за учебой.