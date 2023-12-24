Пенсионерка сломала ногу на льду и два часа ждала приезда «скорой»

В Нижнем Тагиле пожилая женщина с переломом ждала скорую помощь на улице больше двух часов. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Несчастный случай произошел 22 декабря с пенсионеркой, которая выходила из магазина «Монетка» на Парковой улице. Женщина поскользнулась, упала и сломала ногу. Тротуар был полностью покрыт ледяной коркой, и, как утверждает дочь пострадавшей, около 30 человек упали на этом участке, пока ее мать ждала на морозе «скорую».

Медики появились на месте происшествия через два с половиной часа. Все это время пострадавшая провела на улице, сидя на стуле, на который ее усадили сотрудники супермаркета, они же связались с дочерью покупательницы.

«Сотрудники торговой точки даже не удосужились позаботиться о том, чтобы кто-то еще не пострадал. Что само по себе странно и неадекватно. Это ведь территория магазина и именно они обязаны чистить и своевременно обрабатывать ее, посыпая или иными путями удаляя лед. У меня еще и отец поскользнулся там же и упал», — говорит местная жительница.

Она попыталась решить проблему, переговорив с продавцами, но те нагрубили ей, заявив, что посыпали лед солью.

«Я и сама работаю в торговой сети, где нет дворников и уборщиц. Тем не менее, мы в зоне нашей торговой точки в обязательном порядке чистим снег, убираем лед, и все это делаем мы — обычные кассиры, в должностные обязанности которых, само собой, это не входит. Но мы же просто обязаны предоставить безопасность для покупателя», — уверена женщина.

Теперь она собирается привлечь руководство торговой сети к ответственности.

Ранее пожилой инвалид со сломанной ногой чуть не замерз, ожидая скорую помощь.