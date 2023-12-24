В России не планируют реформировать или отказываться от ЕГЭ

Новая модель высшего образования в России, которая заработает во всех вузах в 2025 году, не предполагает внесения изменений в формат единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Выпускной экзамен и экзамен для поступления (а ЕГЭ — это два в одном) — это входная дверь в новый уровень образования», — отметил глава ведомства.

Он уточнил, что не нужно «что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ». Музаев обратил внимание на необходимость для вузов организовать конкурс, по итогам которого они отбирают лучших из лучших. Он счел ЕГЭ «самодостаточным» экзаменом, содержание которого абсолютно удовлетворяет университеты.

Музаев указал, что неверно связывать внедрение болонской системы образования и ЕГЭ.

«ЕГЭ — это совершенно отдельная история», — резюмировал руководитель Рособрнадзора.

До этого в Рособрнадзоре рассказали о числе заданий в ЕГЭ об СВО.

Ранее стало известно, что две трети российских школьников проведут новогодние каникулы за учебой.