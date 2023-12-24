Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России не планируют реформировать или отказываться от ЕГЭ

Рособрнадзор: новая модель высшего образования не предполагает изменений в ЕГЭ

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Новая модель высшего образования в России, которая заработает во всех вузах в 2025 году, не предполагает внесения изменений в формат единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Выпускной экзамен и экзамен для поступления (а ЕГЭ — это два в одном) — это входная дверь в новый уровень образования», — отметил глава ведомства.

Он уточнил, что не нужно «что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ». Музаев обратил внимание на необходимость для вузов организовать конкурс, по итогам которого они отбирают лучших из лучших. Он счел ЕГЭ «самодостаточным» экзаменом, содержание которого абсолютно удовлетворяет университеты.

Музаев указал, что неверно связывать внедрение болонской системы образования и ЕГЭ.

«ЕГЭ — это совершенно отдельная история», — резюмировал руководитель Рособрнадзора.

До этого в Рособрнадзоре рассказали о числе заданий в ЕГЭ об СВО.

Ранее стало известно, что две трети российских школьников проведут новогодние каникулы за учебой.

Все новости на тему:
ЕГЭ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами