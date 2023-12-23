Католики Польши и Украины выступили против одобренного папой благословения однополых пар

Католические епископы Польши и Украины присоединились к неформальной коалиции священнослужителей, выступающих против декларации Ватикана с одобрением возможности благословения однополых пар. Об этом сообщает FoxNews.

«После публикации Ватиканом Fiducia Supplicans — документа, в котором излагается, когда могут быть благословлены лица, состоящие в однополых или иным образом «нерегулярных» парах — во всемирной католической церкви вокруг его применения сформировались ряды противников», — говорится в публикации.

Первыми высказались против африканские прелаты из Нигерии, Замбии и Камеруна, теперь к ним присоединились восточноевропейские католики.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил, что католики Восточного обряда церкви не должны следовать указаниям документа. Он высказал мнение, согласно которому документ Ватикана «интерпретирует пастырское значение благословений в Латинской Церкви, а не в Восточных католических церквях».

Архиепископ пояснил, что в традиции византийского обряда понятие «благословение» означает одобрение, разрешение или даже приказ на совершение определенного вида действий.

19 декабря стало известно, что в Ватикане допустили благословение не состоящих в браке однополых пар. Согласно распространенному дикастерией документу, «благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса».

Ранее глава католиков Германии осудил папу Римского.