Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Католики Польши и Украины выступили против одобренного папой благословения однополых пар

FoxNews: католики Польши и Украины отвергли благословение однополых пар

close
100%
NurPhoto/Contributor/Getty Images

Католические епископы Польши и Украины присоединились к неформальной коалиции священнослужителей, выступающих против декларации Ватикана с одобрением возможности благословения однополых пар. Об этом сообщает FoxNews.

«После публикации Ватиканом Fiducia Supplicans — документа, в котором излагается, когда могут быть благословлены лица, состоящие в однополых или иным образом «нерегулярных» парах — во всемирной католической церкви вокруг его применения сформировались ряды противников», — говорится в публикации.

Первыми высказались против африканские прелаты из Нигерии, Замбии и Камеруна, теперь к ним присоединились восточноевропейские католики.

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил, что католики Восточного обряда церкви не должны следовать указаниям документа. Он высказал мнение, согласно которому документ Ватикана «интерпретирует пастырское значение благословений в Латинской Церкви, а не в Восточных католических церквях».

Архиепископ пояснил, что в традиции византийского обряда понятие «благословение» означает одобрение, разрешение или даже приказ на совершение определенного вида действий.

19 декабря стало известно, что в Ватикане допустили благословение не состоящих в браке однополых пар. Согласно распространенному дикастерией документу, «благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса».

Ранее глава католиков Германии осудил папу Римского.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами