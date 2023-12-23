Москва заняла первое место в рейтинге мегаполисов БРИКС+

В рейтинге городов БРИКС+ Москва заняла первое место по человеческому потенциалу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Специалисты отметили лидерство Москвы по ключевым направлениям, которым мы уделяем особое внимание. Это научно-технологическая база, система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и поддержка инноваций на государственном уровне», — заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, Москва возглавила рейтинг City Human Potential Ranking, обогнав таких сильных игроков, как Гонконг, Пекин, Куала-Лумпур и Абу-Даби, а всего эксперты оценивали более ста мегаполисов по 197 показателям.

12 декабря в Москве наградили лучшие устойчивые компании и проекты.

6 декабря в Москве объявили победителей премии «Топ-1000 российских менеджеров».

Ранее Россия упала в рейтинге стран с самым быстрым интернетом.