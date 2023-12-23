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На Крымском мосту временно перекрыли движение

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

21 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем сообщил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету ATACMS, которая летела в сторону Крымского моста.

В этот же день Крымский мост перекрыли из-за работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

15 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. По его словам, российские специалисты возвели Крымский мост с присущим им «блеском». Как подчеркнул президент, при реализации данного проекта строители все сделали «здорово».

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.

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