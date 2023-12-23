ВОЗ призвала усилить меры из-за нового варианта коронавируса

ВОЗ рекомендовала усилить меры по обеспечению защиты населения в связи с распространением нового варианта коронавируса JN.1. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время в странах Северного полушария одновременно чаще встречаются множество сезонных заболеваний — случаи гриппа, COVID-19, вариантов ОРВИ, детской микоплазменной пневмонии.

Уточняется, что вариант коронавируса JN.1 быстро распространяется по миру. В начале ноября на его долю приходилось не более 10% всех случаев COVID-19, сейчас — уже 43%. Техническая консультативная группа ВОЗ по эволюции вирусов пришла к выводу, что популяционный иммунитет, а также эффективность против нового варианта бустерных вакцин от «омикрона» максимально сократят число заболеваний.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в Ярославской области выявили случаи заболеваемости гонконгским гриппом. Гонконгский грипп получил свое название после пандемии 1968 года, начавшейся в Гонконге. Позже болезнь распространилась по миру.

5 декабря в Роспотребнадзоре заявили о появлении в России случаев микоплазменной инфекции.

Ранее врачи предупредили россиян о двух предстоящих волнах заболеваемости вирусными инфекциями.