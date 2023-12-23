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В Днепропетровской области Украины переименуют связанные с Россией улицы

В Днепропетровской области Украины переименуют 50 связанных с Россией улиц

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Vadim Ghirda/AP

В городе Никополь Днепропетровской области Украины переименовали почти 50 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией и Советским союзом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

Так улица в честь русского полководца Михаила Кутузова превратится в улицу лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, улица Героя Советского Союза Олега Кошевого станет улицей деятеля ОУН Олега Ольжича, улицу советского космонавта Владимира Комарова переименуют в улицу украинского композитора Николая Леонтовича, названная в честь поэта Федора Тютчева улица получит название Черкасской, улица художника Виктора Васнецова будет улицей украинского поэта и этнографа Пантелеймона Кулиша.

На Украине регулярно переименовывают улицы или сносят памятники, связанные с Россией в целом и СССР.

В начале декабря в подконтрольном Украине Херсоне переименовали улицу Льва Толстого.

А в ноябре исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил, что его ведомство готовит лишение охранного статуса 300 памятников, связанных с Советским Союзом и Россией.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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