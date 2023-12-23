В Москве объявили повешенный уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололеда и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — заявили в Гидрометцентре.

Среди опасностей для москвичей и жителей столицы указаны сильный ветер с порывами до 15 м/с и гололед — предупреждение о нем будет действовать до 21.00 понедельника, 25 декабря.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что суточный рекорд по количеству снега в столице вновь обновился.

Синоптик уточнил, что самая большая высота снежного покрова в Москве отмечается на метеостанции МГУ и в Коломне и составляет 45 см.

Он добавил, что предыдущий рекорд был установлен в 1941 году. Тогда высота снежного покрова составляла 36 см.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.