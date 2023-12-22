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Боец СВО, рокер и еще один мужчина подрались в поезде Москва — Рязань

В поезде Москва — Рязань произошла драка с участием рокера и бойца СВО

В поезде МоскваРязань подрались рокер, боец СВО и еще один мужчина. Об этом сообщает портал YA62.

По информации портала, очевидицей произошедшего стала блогерша Полина Парусова. Девушка пришла в вагон-ресторан, чтобы поесть, но стала свидетельницей драки.

«Ну там целый цирк был, если честно. Какой-то огромный рокер словил белку и ударил адекватного мужчину, который просто сидел и ел», — рассказала блогерша, передает YA62.

По словам девушки, мужчина, на которого напал агрессор, не отвечал ему, а просто уворачивался от ударов. Также в вагоне-ресторане находился боец СВО с забинтованной рукой, который периодически демонстрировал отсутствие пальцев на ней. Военный тоже в результате присоединился к потасовке.

Позже на место вызвали начальника поезда — конфликт уладили. Сообщается, что рокера попросили удалиться, а все остальные подружились и начали совместно употреблять алкогольные напитки.

Ранее стало известно, что в ЖД прорабатывают возможность посадки пассажиров в поезд с помощью QR-кодов.

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