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В России решили временно не публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм

В России до 2025 года не будут публиковать данные о реализации ряда госпрограмм

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Газета.Ru

В России до 31 декабря 2024 года не будут публиковать данные о реализации и оценке эффективности некоторых государственных программ, в том числе в атомной, космической и радиоэлектронной сферах. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, документ опубликован.

В следующем году действие этого документа распространяется на госпрограммы «Космическая деятельность России», «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» и «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

В текущем году информация о реализации ряда госпрограмм также не публикуется.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что избыток льготных госпрограмм является «тупиком» для российской экономики.

До этого правительство России распространило программу «Дальневосточная ипотека» на арктические регионы. Максимальная сумма займа по этой программе составляет 6 млн рублей. Льготный кредит по ставке 2% предоставляется на строительство или покупку жилья супружеским парам в возрасте не более 35 лет, проработавшим в соответствующих зонах не менее пяти лет учителям и медикам, одиноким родителям несовершеннолетних детей, получившим земельные участки по программе «гектар», и участникам региональных программ трудовой мобильности.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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