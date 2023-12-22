У берегов Сомали захватили судно

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о захвате вооруженными людьми судна в районе Сомали. Об этом говорится в сообщении UKMTO в X (бывший Twitter).

Отмечается, что центр получил данные о захвате судна тяжеловооруженными людьми в районе города Эйль в Сомали.

Власти ведут расследование случившегося.

17 декабря стало известно, что Пентагон направил авианосную ударную группу в Аденский залив в свете последних нападений правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) на корабли в Красном море.

Ударная группа во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower была переброшена из Персидского залива в Аденский залив у побережья Йемена, чтобы поддержать потенциальный ответ США на атаки хуситов на коммерческие суда.

Ранее сообщалось, что неизвестные высадились на подавшем сигнал бедствия судне к востоку от Сомали.