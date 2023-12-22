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При взрыве газа в доме в Новочеркасске пострадали двое взрослых и ребенок

МЧС: десять жителей дома эвакуировали после взрыва газа в Новочеркасске

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Ростовской области двоих взрослых и ребенка госпитализировали после пожара в девятиэтажном жилом доме в одном из районов Новочеркасска. По предварительной информации, возгорание произошло из-за взрыва газа, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Пожар возник в квартире на пятом этаже, предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси (ГВС) при проведении отделочных работ. Эвакуированы 10 человек, спасены два человека. Три человека (двое взрослых и ребенок) госпитализированы с ожогами в ЦГБ Новочеркасска», — говорится в сообщении.

В МЧС также добавили, что общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожар тушили 36 сотрудников, задействовав 12 единиц техники.

На этой неделе в поселке Осиново в Татарстане взорвался газ в двухэтажном доме. По предварительной информации, пострадали четыре человека.

До этого бытовой газ взорвался в квартире многодетной семьи в Туве. Инцидент произошел в многоквартирном доме поселка Хову-Аксы Чеди по улице Юбилейной, взрывной волной выбило все окна в квартире.

Ранее причиной пожара в многоквартирном доме под Волгоградом стал взрыв газа.

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