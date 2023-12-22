Родители заступились за кадетский корпус, где ученики устроили стрельбу

В сети появились видео, на которых ученики Кедрового кадетского корпуса под Красноярском устроили стрельбу в казарме, а также вытерли доску младшеклассником. В беседе с «Газетой.Ru» мать одного из кадетов Светлана назвала «дуростью» поведение воспитанников и осудила руководителей, оставивших оружие в открытом доступе. При этом женщина отметила, что знает пятиклассника, которым вытирали доску, и уверена, что это была «шутка» со стороны старшеклассников.

«То, что на видео, в шок повергает, но это дурость. Я не знаю, что у них в голове в данный момент было. Видать, воспитатели отлучились. Тут уже следствие будет разбираться, что и как. Про стрельбу мы сами узнали из видео. Руководство об этом узнало тоже спустя два месяца, мальчишки скрывали это. Действительно дураки. Первое правило обращения с оружием — не направляй в сторону людей, либо в сторону их возможного появления. Это 11 класс, они должны это знать как «Отче наш». Что уволили кадета — это 100% верное решение. Я не представляю, куда он там будет восстанавливаться. Вину взрослых нельзя снимать, почему оставили в доступе оружие, и с родителей. Что касается пятиклассника, которым доску вытирают. Этого мальчишку я лично знаю с детского сада, это наш одноклассник. Это очень шабутной, веселый, добрый мальчишка. Видно, что он зашел к старшеклассникам в класс. Ему нравится, что его поелозили. Понятно, что они переборщили — доску вытирать. Но все нормально, и он улыбается. Это шутка 100% дурацкая», — сказала она.

Светлана подчеркнула, что никогда не слышала от сына жалоб на издевательства со стороны старшеклассников, поэтому забирать его документы из Кадетского корпуса не будет.

«У меня сын учится именно в пятом классе! От своего ребенка я вообще никогда не слышала, что над ними старшеклассники издеваются. И среди родителей в чате никогда этого не обсуждалось. Обсуждалось разное между ребятишками, но чтобы старшеклассники что-то делали — никогда такого не было. Дело в том, что 11 класс живет на одном этаже, кровати стоят рядом с нашими пятиклассниками. И когда они заехали в конце августа, старшеклассники помогали им — показывали, как подшиваться, как подтягиваться, как бляхи начищать. Я просто жду результатов проверки, действительно ли была оплошность педагога, который не закрыл дверь, и старшеклассники, оставшись одни, достали эту воздушку (пневматическую винтовку. — «Газета.Ru»). Мне прям больно и обидно это читать, оправдывать корпус, защищать его честь. Ну да, маленько [честь] запятнали. Но мы сделаем все хорошее и еще больше, чтобы наш кадетский корпус славился не плохими новостями, а хорошими», — добавила она.

В четверг Telegram-канал «Борус. Люди» сообщил, что в Красноярском крае воспитанники Кедрового кадетского корпуса устроили в спальне стрельбу из пневматики и ранили своего одноклассника. По данным канала, инцидент произошел еще в сентябре, а оружие подростки нашли в одном из незапертых кабинетов. Рана оказалась неглубокой, и кадеты, записавшие случившееся на камеру, решили сохранить все в секрете. Однако спустя два месяца видео увидели педагоги, а после и родители, которые обратились с жалобами к руководителю образовательного учреждения. После начала разбирательства стрелка исключили, но он решил поступить в другой кадетский корпус на территории региона. Не закрывшая кабинет с оружием педагог-воспитатель уволилась.

Тем не менее, в пятницу, 22 декабря, в сети появилось еще одно видео из кадетского корпуса, на котором старшеклассники вытирают доску в кабинете пятиклассником. Кроме того, поступила информация, что в учреждении периодически избивают учащихся младших классов.

Прокуратура и Минобразования Красноярского края проводят проверку.

Ранее воспитанник омского детдома, где издевались над подростком, заявил, что там ломают психику.