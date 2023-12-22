Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Родители заступились за кадетский корпус, где ученики устроили стрельбу

Жительница Красноярска: сын не жаловался на дедовщину в кадетском корпусе

В сети появились видео, на которых ученики Кедрового кадетского корпуса под Красноярском устроили стрельбу в казарме, а также вытерли доску младшеклассником. В беседе с «Газетой.Ru» мать одного из кадетов Светлана назвала «дуростью» поведение воспитанников и осудила руководителей, оставивших оружие в открытом доступе. При этом женщина отметила, что знает пятиклассника, которым вытирали доску, и уверена, что это была «шутка» со стороны старшеклассников.

«То, что на видео, в шок повергает, но это дурость. Я не знаю, что у них в голове в данный момент было. Видать, воспитатели отлучились. Тут уже следствие будет разбираться, что и как. Про стрельбу мы сами узнали из видео. Руководство об этом узнало тоже спустя два месяца, мальчишки скрывали это. Действительно дураки. Первое правило обращения с оружием — не направляй в сторону людей, либо в сторону их возможного появления. Это 11 класс, они должны это знать как «Отче наш». Что уволили кадета — это 100% верное решение. Я не представляю, куда он там будет восстанавливаться. Вину взрослых нельзя снимать, почему оставили в доступе оружие, и с родителей. Что касается пятиклассника, которым доску вытирают. Этого мальчишку я лично знаю с детского сада, это наш одноклассник. Это очень шабутной, веселый, добрый мальчишка. Видно, что он зашел к старшеклассникам в класс. Ему нравится, что его поелозили. Понятно, что они переборщили — доску вытирать. Но все нормально, и он улыбается. Это шутка 100% дурацкая», — сказала она.

Светлана подчеркнула, что никогда не слышала от сына жалоб на издевательства со стороны старшеклассников, поэтому забирать его документы из Кадетского корпуса не будет.

«У меня сын учится именно в пятом классе! От своего ребенка я вообще никогда не слышала, что над ними старшеклассники издеваются. И среди родителей в чате никогда этого не обсуждалось. Обсуждалось разное между ребятишками, но чтобы старшеклассники что-то делали — никогда такого не было. Дело в том, что 11 класс живет на одном этаже, кровати стоят рядом с нашими пятиклассниками. И когда они заехали в конце августа, старшеклассники помогали им — показывали, как подшиваться, как подтягиваться, как бляхи начищать. Я просто жду результатов проверки, действительно ли была оплошность педагога, который не закрыл дверь, и старшеклассники, оставшись одни, достали эту воздушку (пневматическую винтовку. — «Газета.Ru»). Мне прям больно и обидно это читать, оправдывать корпус, защищать его честь. Ну да, маленько [честь] запятнали. Но мы сделаем все хорошее и еще больше, чтобы наш кадетский корпус славился не плохими новостями, а хорошими», — добавила она.

В четверг Telegram-канал «Борус. Люди» сообщил, что в Красноярском крае воспитанники Кедрового кадетского корпуса устроили в спальне стрельбу из пневматики и ранили своего одноклассника. По данным канала, инцидент произошел еще в сентябре, а оружие подростки нашли в одном из незапертых кабинетов. Рана оказалась неглубокой, и кадеты, записавшие случившееся на камеру, решили сохранить все в секрете. Однако спустя два месяца видео увидели педагоги, а после и родители, которые обратились с жалобами к руководителю образовательного учреждения. После начала разбирательства стрелка исключили, но он решил поступить в другой кадетский корпус на территории региона. Не закрывшая кабинет с оружием педагог-воспитатель уволилась.

Тем не менее, в пятницу, 22 декабря, в сети появилось еще одно видео из кадетского корпуса, на котором старшеклассники вытирают доску в кабинете пятиклассником. Кроме того, поступила информация, что в учреждении периодически избивают учащихся младших классов.

Прокуратура и Минобразования Красноярского края проводят проверку.

Ранее воспитанник омского детдома, где издевались над подростком, заявил, что там ломают психику.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами