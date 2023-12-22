Летевший в Благовещенск самолет экстренно сел в ХМАО

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Екатеринбурга в Благовещенск, совершил экстренную посадку в Сургуте (ХМАО) из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Отмечается, что инцидент произошел накануне, в 22.45 (20.45 мск). Собеседник агентства заверил, что какой-либо криминальной составляющей в инциденте нет, из аэропорта мужчину доставили в одну из больниц Сургута.

В свою очередь Telegram-канал Shot писал, что упоминаемому пассажиру резко стало плохо, он потерял сознание и, как посчитали очевидцы, перестал подавать признаки жизни.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что пассажир жив, врачи оказывают ему необходимую помощь.

18 декабря вылетевший в Ереван Boeing 737 вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за проблем с шасси.

До этого во время авиарейса Москва — Тюмень одному из пассажиров понадобилась экстренная медицинская помощь, у мужчины начались проблемы с дыханием и произошла остановка сердца.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.