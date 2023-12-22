Собаководам рассказали, как отучить питомца воровать со стола

Чтобы отучить собаку воровать еду со стола, важно установить в доме жесткое правило: питомца нельзя угощать из тарелки во время обеда, поскольку животное это запомнит и всякий раз будет выпрашивать угощение. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Также, по его словам, не следует оставлять пищу в пределах досягаемости любимца.

«Если вы оставили что-то съестное в пределах досягаемости питомца, то даже самый воспитанный пес может не упустить возможность полакомиться едой со стола. Собаки также воруют со стола, если ими недостаточно занимаются, у них есть пищевые расстройства или им не дают сбалансированное питание», — отметил специалист.

Если собака поймана на «месте преступления», физически наказывать ее не стоит, продолжил кинолог. Нужно скомандовать «нельзя» и вывести питомца из кухни, продемонстрировав свое недовольство. Со временем животное поймет, что такое поведение недопустимо.

До этого Голубев отмечал, что причиной плохого поведения собаки могут стать неправильная дрессировка, болезни, стресс, большие нагрузки и психологические травмы. Проблема, по его словам, не в питомце, а в уровне ответственности хозяев.

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