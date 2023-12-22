Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собаководам рассказали, как отучить питомца воровать со стола

Кинолог Голубев: собаку нельзя угощать едой со стола во время приема пищи

close
100%
Shutterstock

Чтобы отучить собаку воровать еду со стола, важно установить в доме жесткое правило: питомца нельзя угощать из тарелки во время обеда, поскольку животное это запомнит и всякий раз будет выпрашивать угощение. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Также, по его словам, не следует оставлять пищу в пределах досягаемости любимца.

«Если вы оставили что-то съестное в пределах досягаемости питомца, то даже самый воспитанный пес может не упустить возможность полакомиться едой со стола. Собаки также воруют со стола, если ими недостаточно занимаются, у них есть пищевые расстройства или им не дают сбалансированное питание», — отметил специалист.

Если собака поймана на «месте преступления», физически наказывать ее не стоит, продолжил кинолог. Нужно скомандовать «нельзя» и вывести питомца из кухни, продемонстрировав свое недовольство. Со временем животное поймет, что такое поведение недопустимо.

До этого Голубев отмечал, что причиной плохого поведения собаки могут стать неправильная дрессировка, болезни, стресс, большие нагрузки и психологические травмы. Проблема, по его словам, не в питомце, а в уровне ответственности хозяев.

Ранее кинолог рассказал, как подружить кошку с собакой.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами