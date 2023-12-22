Астролог провела одиночный пикет у здания РАН на фоне признания астрологии лженаукой

Астролог Елена Мун устроила одиночный пикет, протестуя против объявления ее занятости лженаучной. С активисткой побеседовало издание «Подъем».

Журналистам женщина заявила, что новость о признании астрологии лженаукой заставила ее «проявить свою гражданскую позицию». 21 декабря она вышла к зданию РАН с плакатом, на котором было начертано послание академикам: «Важные решения в период ретроградного Меркурия желательно не принимать». Пикет продолжался около часа. Акционистка пыталась привлечь к себе внимание танцем, однако к ней никто так и не подошел.

«Мой доход не сильно большой, я психолог по образованию, а астрологию я черпаю как древнюю науку, которая действительно дает какие-то глубинные основы», — уверена женщина.

Она объяснила, что планета, влияющая на мозговую деятельность человека и способность принятия решений, будет находиться в ретроградном движении до 2 января. В это время «мысли могут быть немного запутанные», и человек, который принял решение несмотря на предостережение звезд, может пожалеть о нем впоследствии.

«Но если у вас в карте Меркурий ретроградный, то для вас данный период наоборот наиболее благоприятный. В моей карте он ретроградный, я поняла, что для меня это наиболее благоприятный период проявить свою позицию», — уточнила астролог.

18 декабря в РАН объявили астрологию лженаукой и объяснили ее популярность ошибками мышления. В меморандуме академии наук астрологию назвали феноменом массовой культуры и подчеркнули, что сделанные по ее методам предсказания не прошли объективные научные проверки и сбываются с вероятностью случайного угадывания.