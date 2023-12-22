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Россиянам рассказали, какое наказание может грозить за курение в подъезде

Депутат Разворотнева: штраф может грозить россиянам за курение в подъезде

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Depositphotos

Россиянам, которые решатся на курение в подъездах, может грозить штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она подчеркнула, что курение в подъезде является административным нарушением. Если в доме есть такой нарушитель, депутат советует сначала попробовать объяснить ему, что своими действиями он нарушает закон. Если же это не помогло, можно написать заявление в органы внутренних дел и подкрепить его фото и видео, на которых запечатлен курящий сосед. Такие материалы будут служить доказательством, объяснила парламентарий.

«Даже были случаи, когда люди обращались в суд и доказывали причинение вреда здоровью вследствие такого курения. И судья заставлял не только штрафы выплачивать, но и какие-то компенсации пострадавшему», — заключила Разворотнева.

18 декабря Telegram-канале Kub Mash сообщал, что в Славянске-на-Кубани посетитель ресторана устроил стрельбу из травматического пистолета после замечания официантов за курение в зале.

Ранее врачи предупредили об опасности вейпов для подростков.

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