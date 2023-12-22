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На границе Украины и Польши вновь появились огромные очереди грузовиков

Госпогранслужба Украины: на границе с Польшей заблокированы 3,9 тысячи фур

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Yan Dobronosov/Reuters

На границе Украины и Польши вновь образовались огромные пробки из грузовиков, в настоящее время их уже около четырех тысяч. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Снова заблокированы четыре направления. (…) В очередях на территории Польши в сторону Украины 3,9 тысячи грузовых автомобилей, больше всего напротив пункта пропуска «Ягодин» — более 1,7 тысячи грузовиков», — сказал Демченко.

По его словам, проезд не перекрыт полностью, но движение автомобилей в разы меньше, чем до начала блокировки дорог польскими дальнобойщиками.

18 декабря стало известно, что перевозчики Польши снова заблокировали КПП Дорохуск-Ягодин.

Это случилось после того, как местный суд разрешил перевозчикам начать новую блокаду границы с Украиной.

С 6 ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее на Украине подсчитали убытки из-за блокировки границы польскими перевозчиками.

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